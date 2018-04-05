VakıfBank Dörtlü finalde!

VakıfBank, Dörtlü Final'deki ilk maçını İtalyan ekibi Imoco Volley ile yapacak. Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, ilk setteki teknik molaları 8-7 ve 16-12 önde geçti. Daha sonra rakibine sayı şansı tanımayan VakıfBank, seti 25-12 kazandı.



İkinci sette de etkili mücadelesini sürdüren ev sahibi takım, teknik molaları 8-6 ve 16-7 önde kapattı. File üstü başarısıyla rakibinin oyun etkinliğini bozan VakıfBank, bu seti de 25-14 aldı. İlk iki sette turu garantileyen VakıfBank'ta son sette genç oyuncular da görev aldı. Ev sahibi ekip, bu seti de 25-17 kazanarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



VAKIFBANK 3 - 0 VOLERO



SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkewicz (Polonya)



VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Kübra Akman Çalışkan, Naz Akyol Aydemir, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Zehra Güneş, Ayça Aykaç, Robinson, Tuğba Şenoğlu, Melis Durul, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay)

VOLERO: Lazerenko, Bjelika, Lazic, Todorova, Antonjevic, Dimitrova (Popovic, Kornenko, Carrillo, Unternahrer, Rodriguez)



SETLER: 25-12, 25-14, 25-17

SÜRE: 70 dakika (22, 24, 24)



ÜST ÜSTE 6. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013 ve 2017 yıllarında şampiyon oldu.

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