Eczacıbaşı VitrA Avrupa şampiyonluğuna göz kırptı!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-1 yendi.



Belarus'tan büyük bir avantaj ile dönen Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'da oynanacak rövanş maçında iki set kazanması halinde bile şampiyon olacak.



Rövanş maçı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Uruchje

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Szymon Pindral (Polonya)

Minchanka: Palcheuskaya, Sakolchyk, Vladyka, Kavalchuk, Hryshkevich, Smirnova (Fedarynchyk, Haniyeva, Kananovich, Stoliar)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Maliha İsmailoğlu, Adams, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın)

Setler: 14-25, 21-25, 25-22, 11-25

Süre: 94 dakika (23, 25, 27, 19)

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