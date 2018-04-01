Anthony Joshua dev maçta Joseph Parker'ı mağlup etti

20 maçta 20 nakavt ile rakip tanımayan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Joshua ile 24 maçta yenilgi almayan ve bu maçların 18'ini nakavt ile kazanan 26 yaşındaki Yeni Zellandalı Joseph Parker dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta karşı karşıya geldi.



Kemer birleştirme karşılaşması tam 12 raund sürdü ve daha önce rakiplerinin tümünü nakavt ile kazanan Antony Josua Joseph Parker'ı resmi karar sonrası puanla mağlup etmeyi başardı.



Antony Joshua, Joseph Parker galibiyetiyle birlikte kariyerinde çıktığı 21. maçına kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İngiliz boksör daha önce çıktığı 20 maçı nakavt ile kazanmayı başarmıştı.



Joshua karşısında 12 raund ayakta kalan Joseph Parker ise kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı.

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