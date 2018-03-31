Instagram fotoğrafı Bailey Davis'i işinden etti

1 / 25 New Orleans Saints, 22 yaşındaki Davis'in iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafın klubün kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.



2 / 25 BBC Türkçe'nin haberine göre, NFL takımın kurallarına göre dansçılar ile futbolcular arasında yakınlaşma ya da yarı çıplak fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması yasak...



3 / 25 Takımın personel el kitabında "Çıplak, yarı çıplak ya da iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak ve işten çıkarılma nedenidir" yazıyor.



4 / 25 Ancak bu kural takımın futbol oyuncuları için değil sadece amigo kızları için geçerli.



5 / 25 Bailey Davis ise Amerikan futbolunu yöneten Ulusal Futbol Ligi (NFL) hakkında resmi şikayette bulundu.



6 / 25 Davis'in avukatı Sara Blackwell BBC'ye yaptığı açıklamada bu kuralın adil olmayan biçimde kadınları hedeflediğini söyledi.



7 / 25 Avukat Blackwell, "Bu cinsiyete dayalı açık bir ayrımcılıktır" dedi.



8 / 25 Blackwell, futbolcuların sosyal medyada iş çamaşırlı fotoğraflarını paylaştıklarını, dansçıların da aynı haklara sahip olması gerektiğini ekledi.



9 / 25 Davis, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu nezninde NFL hakkında ayrımcılık şikayetinde bulundu.



10 / 25 New Orleans Saint takımı için dans eden grub Sainstsation da amigo kızlarının sporcularla eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.



11 / 25 Davis ayrıca işten çıkarılma nedenlerinden bir olan"futbolcularla sosyalleşmeme" kuralını ihlal suçlamalarını da reddediyor.



12 / 25 Davis'e New Orleans Saints oyuncularının bulunduğu bir partiye katılma suçlaması yöneltiliyor.



13 / 25 New Orleans Saints takımı ise konuyla ilgili olarak BBC'ye açıklama yapmadı.



14 / 25 Kulubü temsil eden avukat Gregory Rouchell yerel Hattiesburg gazetesine yaptığı açıklamada "New Orleans Saints eşit fırsatlar sağlayan bir işverendir...



15 / 25 Davis'in kadın olduğu için ayrcımlığa uğradığı iddiasını reddiyoruz" dedi.



16 / 25 Takımın kurallarına göre eğer bir Saints oyuncusu bir bar ya da restorana girerse orada bulunan amigo kız mekanı terk etmek zorunda...



17 / 25 Davis'in avukatı Blackwell hepsi kadın olan dansçılarla ilgili pek çok kural bulunduğunu ve müvekkilinin kadınlara eşit davranılması için çalıştığını söyledi.



18 / 25 Blackwell "Zaten tonlarca para kazanan oyuncular fiziklerini sergileyebiliyor ya da Saints uniformalarıyla paylaşım yapabiliyor...



19 / 25 Onlar kendi reklamını yapmakta serbest ama dansçılar değil" dedi.



20 / 25 Ponpon kız Bailey Davis'in Instagram fotoğrafları onu işinden etti



21 / 25 Ponpon kız Bailey Davis'in Instagram fotoğrafları onu işinden etti



22 / 25 Ponpon kız Bailey Davis'in Instagram fotoğrafları onu işinden etti



23 / 25 Ponpon kız Bailey Davis'in Instagram fotoğrafları onu işinden etti



24 / 25 Ponpon kız Bailey Davis'in Instagram fotoğrafları onu işinden etti

