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Instagram fotoğrafı Bailey Davis'i işinden etti
1 saat önce
ABD'de New Orleans Saints futbol takımı için dans eden Bailey Davis, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf yüzünden işten çıkarıldı.
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New Orleans Saints, 22 yaşındaki Davis'in iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafın klubün kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.
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BBC Türkçe'nin haberine göre, NFL takımın kurallarına göre dansçılar ile futbolcular arasında yakınlaşma ya da yarı çıplak fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması yasak...
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Takımın personel el kitabında "Çıplak, yarı çıplak ya da iç çamaşırlı fotoğraflar kesinlikle yasak ve işten çıkarılma nedenidir" yazıyor.
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Bailey Davis ise Amerikan futbolunu yöneten Ulusal Futbol Ligi (NFL) hakkında resmi şikayette bulundu.
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Davis'in avukatı Sara Blackwell BBC'ye yaptığı açıklamada bu kuralın adil olmayan biçimde kadınları hedeflediğini söyledi.
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Blackwell, futbolcuların sosyal medyada iş çamaşırlı fotoğraflarını paylaştıklarını, dansçıların da aynı haklara sahip olması gerektiğini ekledi.
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Davis, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu nezninde NFL hakkında ayrımcılık şikayetinde bulundu.
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New Orleans Saint takımı için dans eden grub Sainstsation da amigo kızlarının sporcularla eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.
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Davis ayrıca işten çıkarılma nedenlerinden bir olan"futbolcularla sosyalleşmeme" kuralını ihlal suçlamalarını da reddediyor.
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Davis'e New Orleans Saints oyuncularının bulunduğu bir partiye katılma suçlaması yöneltiliyor.
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Kulubü temsil eden avukat Gregory Rouchell yerel Hattiesburg gazetesine yaptığı açıklamada "New Orleans Saints eşit fırsatlar sağlayan bir işverendir...
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Takımın kurallarına göre eğer bir Saints oyuncusu bir bar ya da restorana girerse orada bulunan amigo kız mekanı terk etmek zorunda...
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Davis'in avukatı Blackwell hepsi kadın olan dansçılarla ilgili pek çok kural bulunduğunu ve müvekkilinin kadınlara eşit davranılması için çalıştığını söyledi.
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