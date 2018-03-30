11 yaşındaki balerin Yasemin Kayabay'dan tarihi başarı

1 / 5 21-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’na kabul edilen ve 11-14 yaş kategorisinde A grubunun en genç yarışmacısı olan 11 yaşındaki Yasemin Kayabay, klasik bale kategorisi olan 1. turda “Fairy Doll - Taş Bebek Perisi” varyasyonunu başarı ile sergileyip 2. tura yükseldi.