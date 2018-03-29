SPOR

Gisele Bündchen Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

58 dakika önce

Brezilyalı model Gisele Bündchen, podyumlara çıkmaya son verdiğinden bu yana ilk kez Wall Street Journal Gazetesi'nin Style&Design Dergisi'ne konuştu.

Gisele Bündchen Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!
1 / 15

Gisele Bündchen, Style&Design Dergisi'ne verdiği pozlarla büyüledi.

2 / 15

İki çocuğunun babası Amerikan futbolcusu eşi Tom Brady'nin artık emekli olması gerektiğini belirten 37 yaşındaki güzel, "Sakatlanmıştı. Sağlığın iyi değilse geriye ne kalır ki?" dedi.

3 / 15

Bündchen ve Brady 2009'un Şubat ayından beri evli.

4 / 15

Bündchen ve Brady 2009'un Şubat ayından beri evli.

5 / 15

NFL yıldızı Tom Brady'nin eski kız arkadaşı Brdiget Moynahan'dan 10 yaşında John Edward Thomas Moynahan adında bir erkek çocuğu daha bulunuyor.

6 / 15

Gisele Bündchen, bu yıl 52.'si düzenlenen Super Bowl finalinde eşi Tom Brady'nin formasını giydiği New England Patriots'ın kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşamış ve eşini teselli etmişti.

7 / 15

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, daha önce Victoria's Secret defilelerinde de boy göstermişti.

8 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

9 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

10 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

11 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

12 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

13 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

14 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

15 / 15

Gisele Bündchen eşi Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!

Anahtar Kelimeler:
Diğer Sporlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.