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Gisele Bündchen Tom Brady'nin futbolu bırakmasını istiyor!
58 dakika önce
Brezilyalı model Gisele Bündchen, podyumlara çıkmaya son verdiğinden bu yana ilk kez Wall Street Journal Gazetesi'nin Style&Design Dergisi'ne konuştu.
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İki çocuğunun babası Amerikan futbolcusu eşi Tom Brady'nin artık emekli olması gerektiğini belirten 37 yaşındaki güzel, "Sakatlanmıştı. Sağlığın iyi değilse geriye ne kalır ki?" dedi.
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NFL yıldızı Tom Brady'nin eski kız arkadaşı Brdiget Moynahan'dan 10 yaşında John Edward Thomas Moynahan adında bir erkek çocuğu daha bulunuyor.
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Gisele Bündchen, bu yıl 52.'si düzenlenen Super Bowl finalinde eşi Tom Brady'nin formasını giydiği New England Patriots'ın kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşamış ve eşini teselli etmişti.
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