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Eugenie Bouchard tenisi bırakınca model olacak
51 dakika önce
Spor kariyerinden önce verdiği pozlarla gündeme gelen tenisçi Eugenie Bouchard, flaş bir karar aldı.
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2014 yılında oynadığı Wimbledon finalinin ardından sıralamada 114'üncü sıraya kadar düşen Eugenie Bouchard'dan flaş bir itiraf geldi.
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Aynı yıl dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükselen ancak daha sonrasında deyim yerindeyse tepetaklak olan seksi tenisçi, tenisi bıraktıktan sonra model olmak istediğini söyledi.
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Bouchard, "Şu an için tenis benim en büyük önceliğim." ifadelerini kullanırken gelecek planlarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Bouchard, şu anda odaklandığı tek şeyin dünya sıralamasında yeniden üst basamaklara tırmanmak olduğunu söyledi.
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Seksi raket, "Ancak tenisi bıraktığımda modellik bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı.
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