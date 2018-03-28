Eugenie Bouchard tenisi bırakınca model olacak

1 / 16 2014 yılında oynadığı Wimbledon finalinin ardından sıralamada 114'üncü sıraya kadar düşen Eugenie Bouchard'dan flaş bir itiraf geldi.

2 / 16 Aynı yıl dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükselen ancak daha sonrasında deyim yerindeyse tepetaklak olan seksi tenisçi, tenisi bıraktıktan sonra model olmak istediğini söyledi.