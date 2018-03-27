Suruçlu çocukların gururlandıran başarısı



Amasya Spor Salonu'nda 21-25 Mart tarihlerinde yapılan şampiyonada, Suruç Gençlik Spor Kulübü adına mücadele eden Suruçlu çocuklar, rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etti.



Suruç Gençlik Spor Hokey Takımı, başarısıyla olduğu kadar hikayesiyle de dikkat çekti. Üç yıl önce Suruç'ta bir köy okuluna atanan beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı'nın köy çocuklarının oluşturduğu hokey takımı, okullar arası müsabakalarda gösterdiği başarılarla adından söz ettirince, Suruç Gençlik Spor Kulübü bünyesine geçti. İlçede hokeye ilgi duyan çocuklar da takıma dahil edildi.

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