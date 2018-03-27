Venus Williams çeyrek finalde

ABD'li tenisçi Venus Williams, sezonun prestijli turnuvalarından Miami Açık'ta çeyrek finale yükseldi. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Venus Williams karşı karşıya geldi.



2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki Venus Williams, son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükselen isim oldu.



Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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