1 / 15 Son Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam zaferine ulaşan Caroline Wozniacki, Miami Açık'ta Monica Puig'e elendiği maçın ardından Twitter hesabından çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



2 / 15 Danimarkalı seksi raket, kaybettiği maç sırasında kendisi ve ailesine tribünler tarafından tacizde bulunulduğunu açıkladı.



3 / 15 "Maç sırasında ailem, annem ve babamın ölümünü dilediler." diyen Wozniacki, "Öyle hakaretler etti ki burada yazamayacağım kadar kötü." ifadelerini kullandı.



4 / 15 Nişanlısı olan NBA oyuncusu David Lee'nin kuzen ve yeğenlerinin kendisini desteklemek için maça geldiğini söyleyen seksi tenisçi, "10 yaşındaki bu insanlara küfür edip yerlerine oturmalarını söylediler." dedi.



5 / 15 Wozniacki, en çok da bu olaylara müdahale etmeyen güvenlik görevlilerinden dert yandı.



6 / 15 Turnuvanın direktörü ve eski tenisçi James Blake ise Wozniacki'nin bu paylaşımının ardından yayımladığı bildiride güvenlik görevlilerinin hiçbir şekilde böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti.



7 / 15 Halihazırda kadınlar tenisinin 2 numarası olan Wozniacki, nişanlısı David Lee ile yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor.



8 / 15 Güzel tenisçi, kortlardaki başarısının yanı sıra bugüne kadar verdiği pozlarla da olay olmuştu.



9 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı



10 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı



11 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı



12 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı



13 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı



14 / 15 Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı

