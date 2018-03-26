Anahtar Kelimeler:
Caroline Wozniacki ölüm tehdidi aldığını açıkladı
37 dakika önce
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan güzel tenisçi Caroline Wozniacki, Miami Açık'ta kaybettiği ikinci tur maçının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
1 / 15
Son Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam zaferine ulaşan Caroline Wozniacki, Miami Açık'ta Monica Puig'e elendiği maçın ardından Twitter hesabından çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
2 / 15
Danimarkalı seksi raket, kaybettiği maç sırasında kendisi ve ailesine tribünler tarafından tacizde bulunulduğunu açıkladı.
3 / 15
"Maç sırasında ailem, annem ve babamın ölümünü dilediler." diyen Wozniacki, "Öyle hakaretler etti ki burada yazamayacağım kadar kötü." ifadelerini kullandı.
4 / 15
Nişanlısı olan NBA oyuncusu David Lee'nin kuzen ve yeğenlerinin kendisini desteklemek için maça geldiğini söyleyen seksi tenisçi, "10 yaşındaki bu insanlara küfür edip yerlerine oturmalarını söylediler." dedi.
6 / 15
Turnuvanın direktörü ve eski tenisçi James Blake ise Wozniacki'nin bu paylaşımının ardından yayımladığı bildiride güvenlik görevlilerinin hiçbir şekilde böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti.
7 / 15
Halihazırda kadınlar tenisinin 2 numarası olan Wozniacki, nişanlısı David Lee ile yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor.
8 / 15