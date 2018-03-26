Ali Eren Demirezen Avrupa Şampiyonu



İki hafta önceden biletleri tükenen galada maça hızlı başlayan sporcumuz vurduğu yumruklarla rakibine diz çöktürmeyi başardı. Ağır sıklette bugüne kadar efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam’ın ardından Erkan Teper’in de getirdiği bu kemeri kazanan üçüncü boksörümüz olmanın haklı gururunu yaşadı. Bir subay çocuğu olan Ali Eren Demirezen, bu kemeri Afrin’de şehit ve gazi olan askerlerimiz için kazandığını vurgulayarak, "Altın kemerimle birlikte bizzat Afrin’e giderek oradaki kahraman askerlerimizi ziyaret edeceğim" dedi.



Bu arada galaya dünyanın dört bir yanından boks dünyasının starları yağdı. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsaneleri ringlerle tanıştıran ünlü promotör Don King, dünyanın en iyi boksörlerinden Roy Jones Junior, dünya şampiyonumuz Fırat Arslan ve çok sayıda efsane isim mücadeleyi izledi.



Erol Ceylan: "Ali dünya şampiyonu olacak"

Türkiye’nin ağır siklet boksunda henüz bir dünya şampiyonu çıkaramadığını belirten başarılı promotör ve EC BOXİNG spor kulübü başkanı Erol Ceylan, "Ali ile bu hasrete son vereceğiz. Kendisi çok kaliteli ve güçlü bir boksör. Amatör boks hayatında da büyük başarılara imza atmış ve kendisini iyi yetiştirmiş birisi. Kendisinden beklentilerimiz büyük ve bunu başaracak güçte. Galamıza konsolosundan tutun da politikacısı, sanatçısı her kesimden insan katıldı. Dünya çapında dev maçlara imza attık. Boksörümüz Karo Murat ile Kulübümüze ikinci dünya şampiyonluk kemerini getirmenin gururunu yaşadık. Murat birinci rauntta kaburgası kırılmasına rağmen on iki raunt dövüşerek, maçı kazanmayı başardı. Rakibi şu an hala hastanede. Galamız dünya çapında ses getirdi ve dünya boks otoritelerinin beğenisini kazandı" dedi.