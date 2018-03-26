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Carrie Hilton öyle bir itirafta bulundu ki...

2 saat önce

İngiliz Daily Mail gazetesi, 35 yaşında anneanne olan ve kickboks yapmasıyla ilgi çeken Carrie Hilton ile konuştu.

Carrie Hilton öyle bir itirafta bulundu ki...
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Öyle bir itirafta bulundu ki...

Ülkenin en genç 'anneannesi' olarak bilinen kadın sosyal medyada yarattığı sansasyon hakkında konuştu.
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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

Carrie, genellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki facebook kullanıcılarından sürekli olarak mesaj aldığını söyledi.
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Öyle bir itirafta bulundu ki...

Carrie, bütün bu tekliflere hayır demek zorunda olduğunu çünkü erkek arkadaşı bulunduğunu söyledi.
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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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Öyle bir itirafta bulundu ki...

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