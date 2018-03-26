Anahtar Kelimeler:
Carrie Hilton öyle bir itirafta bulundu ki...
2 saat önce
İngiliz Daily Mail gazetesi, 35 yaşında anneanne olan ve kickboks yapmasıyla ilgi çeken Carrie Hilton ile konuştu.
1 / 11
Öyle bir itirafta bulundu ki...
Ülkenin en genç 'anneannesi' olarak bilinen kadın sosyal medyada yarattığı sansasyon hakkında konuştu.
3 / 11
Öyle bir itirafta bulundu ki...
Carrie, genellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki facebook kullanıcılarından sürekli olarak mesaj aldığını söyledi.
4 / 11
Öyle bir itirafta bulundu ki...
Carrie, bütün bu tekliflere hayır demek zorunda olduğunu çünkü erkek arkadaşı bulunduğunu söyledi.