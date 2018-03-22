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Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmana çıkacak

22 Mart 2018 | 10:56

Dünya rekortmeni atlet Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'la antrenmana çıkacak.

Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmana çıkacak

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'la yarın antrenmana çıkacak.Bolt, resmi Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına "BVB cuma günü  için h azır ol" mesajını paylaştı.Alman kulübü de resmi Twitter sayfasından eski atletin mesajını alıntı yaparak "Bolt geliyor!" paylaşımında bulundu.

Sarı-siyahlı kulübün paylaşımında ayrıca Bolt'un da katılacağı antrenmanın yarın TSİ 12.30'da seyircilere açık yapılacağı ifade edildi.Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31  yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 sa niye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalamıştı.

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