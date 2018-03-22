Usain Bolt, Borussia Dortmund'la antrenmana çıkacak

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'la yarın antrenmana çıkacak.Bolt, resmi Twitter hesabından, kendisinin Borussia Dortmund forması giydiği resmini ve altına "BVB cuma günü için h azır ol" mesajını paylaştı.Alman kulübü de resmi Twitter sayfasından eski atletin mesajını alıntı yaparak "Bolt geliyor!" paylaşımında bulundu.



Sarı-siyahlı kulübün paylaşımında ayrıca Bolt'un da katılacağı antrenmanın yarın TSİ 12.30'da seyircilere açık yapılacağı ifade edildi.Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 sa niye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalamıştı.

PAYLAŞ