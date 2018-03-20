Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası'nda finale yükseldi

Çekişmeli başlayan maçta file önünü iyi kullanan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Oyuna ağırlığını koymaya başlayan turuncu-beyazlılar, Meliha İsmailoğlu, Larson ve Adams'ın smaç sayılarıyla ikinci teknik molayı ise 16-10 üstün geçti. Eczacıbaşı Vitra, ilk seti zorlanmadan 25-18 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.



İkinci sette üstün oyununu devam ettiren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde ulaştı. Savunmada zaman zaman bocalamasına karşın Boskovic ile Adams'ın sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren turuncu-beyazlılar, ikinci teknik molaya da 16-13 önde geldi. Turuncu-beyazlılar, seti 25-19 kazanarak hem 2-0 öne geçti hem de finale yükselmeyi garantiledi.



Üçüncü sette genç oyuncularına da yer veren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-11 üstün geçti. Seti 25-20, maçı ise 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Stojic-Fogel (İsrail)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)

SSC Palmberg: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke (Carocci, Alanko, Schoelzel, Oluic, Lohmann, Bettendorf)

Setler: 25-18, 25-19, 25-20

Süre: 75 dakika (23, 25, 27)

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