SPOR

Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru

20 Mart 2018 | 15:44

Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu

Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru

Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı.Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı. Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Diğer Sporlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.