Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru
20 Mart 2018 | 15:44
Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu
Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı.Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı. Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı.
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