Genie Bouchard Twitter'da buldu!

1 / 15 Kanadalı ünlü tenisçi Genie Bouchard, Twitter'dan aşkı buldu.



2 / 15 Bouchard, Twitter'dan tanıştığı John Goehrke ile üçüncü buluşmasını Miami sahillerinde gerçekleştirdi.



3 / 15 Bouchard, Şubat ayında Falcons'un Patriots'a 21-3 yenik olduğu maç sırasında Twitter'dan ''Eğer Falcons bu maçı alırsa, takipçilerimden biriyle buluşacağım'' tweeti atmıştı.



4 / 15 Falcons, maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı kazanmıştı.



5 / 15 Kanadalı tenisçi ise sözünü tutmak zorunda kalmıştı.



6 / 15 Genie Bouchard, takipçilerinden John Goehrke ile buluşurken Goehrke, buluşma için ''Hayatımdaki en iyi buluşma'' sözlerini kullanmıştı.



7 / 15 İkili o buluşmanın ardından bir kez daha buluşmuş, ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.



8 / 15 Amerikan magazin sitesi TMZ ise Twitter üzerinden tanışan ikilinin Miami'de tatile gittiğini belirtti.



9 / 15 Twitter üzerinden tanışan ve tek buluşmada kalmayan ikilinin geleceği merak konusu oldu.



10 / 15 Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!



11 / 15 Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!



12 / 15 Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!



13 / 15 Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!



14 / 15 Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

