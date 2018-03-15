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Genie Bouchard Twitter'da buldu!
2 saat önce
Ünlü tenisçi Genie Bouchard, Twitter'da yaptığı paylaşım sonrası aradığı aşkı ilginç bir şekilde buldu.
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Bouchard, Twitter'dan tanıştığı John Goehrke ile üçüncü buluşmasını Miami sahillerinde gerçekleştirdi.
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Bouchard, Şubat ayında Falcons'un Patriots'a 21-3 yenik olduğu maç sırasında Twitter'dan ''Eğer Falcons bu maçı alırsa, takipçilerimden biriyle buluşacağım'' tweeti atmıştı.
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Genie Bouchard, takipçilerinden John Goehrke ile buluşurken Goehrke, buluşma için ''Hayatımdaki en iyi buluşma'' sözlerini kullanmıştı.
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İkili o buluşmanın ardından bir kez daha buluşmuş, ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.
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