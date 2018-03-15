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Genie Bouchard Twitter'da buldu!

2 saat önce

Ünlü tenisçi Genie Bouchard, Twitter'da yaptığı paylaşım sonrası aradığı aşkı ilginç bir şekilde buldu.

Genie Bouchard Twitter'da buldu!
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Kanadalı ünlü tenisçi Genie Bouchard, Twitter'dan aşkı buldu.

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Bouchard, Twitter'dan tanıştığı John Goehrke ile üçüncü buluşmasını Miami sahillerinde gerçekleştirdi.

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Bouchard, Şubat ayında Falcons'un Patriots'a 21-3 yenik olduğu maç sırasında Twitter'dan ''Eğer Falcons bu maçı alırsa, takipçilerimden biriyle buluşacağım'' tweeti atmıştı.

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Falcons, maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı kazanmıştı.

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Kanadalı tenisçi ise sözünü tutmak zorunda kalmıştı.

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Genie Bouchard, takipçilerinden John Goehrke ile buluşurken Goehrke, buluşma için ''Hayatımdaki en iyi buluşma'' sözlerini kullanmıştı.

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İkili o buluşmanın ardından bir kez daha buluşmuş, ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Amerikan magazin sitesi TMZ ise Twitter üzerinden tanışan ikilinin Miami'de tatile gittiğini belirtti.

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Twitter üzerinden tanışan ve tek buluşmada kalmayan ikilinin geleceği merak konusu oldu.

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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Genie Bouchard aradığı aşkı Twitter'da buldu!

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