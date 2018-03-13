Sharapova vatandaşlarını çıldırttı!

1 / 13 Uzun süreli doping cezasının ardından kortlara dönen ve yeniden aktif tenis hayatına başlayan 30 yaşındaki raket, son olarak uzun süre antrenörlüğünü yapan Sven Groeneveld ile yollarını ayırmasıyla gündeme gelmişti.



2 / 13 Maria Sharapova annesiyle beraber ABD'de bir resim sergisini gezdi.



3 / 13 Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns’un sergisine giden yıldız isim, burada tabloları seyrederken çekilmiş bir resmini takipçileriyle paylaştı.



4 / 13 Ancak Amerikan bayraklı eserin önündeki görüntüsü, Rus takipçileri tarafından tepki topladı.



5 / 13 TEPKİ GELDİ | ABD’de ikamet eden Rus tenisçinin bu paylaşımının altına yapılan yorumlarda, resimden duyulan rahatsızlık dile getirildi.



6 / 13 Bazı takipçiler Sharapova’nın ABD bayrağıyla resim paylaşmasını eleştirirken, bazıları da bu tablonun sanat olarak değerlendirilmesine de çıkıştı, Amerikan’ın sanat anlayışını sorguladı.



7 / 13 "NEDEN ABD BAYRAKLI FOTOĞRAF?" | Rus basınında da konuyla ilgili haberler yayınlandı.



8 / 13 Sharapova’ya olan sosyal medya tepkilerini de duyuran haberler “Sharapova neden Amerikan bayrağıyla fotoğraf çekildi?” başlığıyla yayınlanırken, emekli tenisçi Anna Chakvetadze’nin konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi.



9 / 13 "SADECE SANAT SEVGİSİ" | Chakvetadze meslektaşını korumaya çalışarak “Sharapova sadece sanatı seviyor ve müzeleri gezmeye gidiyor.



10 / 13 Jasper John da ülkedeki önde gelen sanatçılardan bir tanesi. Masha da kendisinin bir hayranı...



11 / 13 Amerikan bayraklı bu resim de kendisinin en ünlü eserlerinden. Sadece sanat sevgisi hepsi bu” dedi.



12 / 13 RUSYA BAYRAĞINI TAŞIYAN İSİMDİ | Maria Sharapova 2012 Londra Olimpiyatları’nda Rusya kafilesine önderlik etmişti.

