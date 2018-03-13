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Sharapova vatandaşlarını çıldırttı!
2 saat önce
Kadın tenisinin en önemli isimlerinden biri olan Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ruslar'ı çıldırttı.
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Uzun süreli doping cezasının ardından kortlara dönen ve yeniden aktif tenis hayatına başlayan 30 yaşındaki raket, son olarak uzun süre antrenörlüğünü yapan Sven Groeneveld ile yollarını ayırmasıyla gündeme gelmişti.
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Amerikalı ünlü ressam Jasper Johns’un sergisine giden yıldız isim, burada tabloları seyrederken çekilmiş bir resmini takipçileriyle paylaştı.
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TEPKİ GELDİ | ABD’de ikamet eden Rus tenisçinin bu paylaşımının altına yapılan yorumlarda, resimden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
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Bazı takipçiler Sharapova’nın ABD bayrağıyla resim paylaşmasını eleştirirken, bazıları da bu tablonun sanat olarak değerlendirilmesine de çıkıştı, Amerikan’ın sanat anlayışını sorguladı.
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Sharapova’ya olan sosyal medya tepkilerini de duyuran haberler “Sharapova neden Amerikan bayrağıyla fotoğraf çekildi?” başlığıyla yayınlanırken, emekli tenisçi Anna Chakvetadze’nin konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi.
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"SADECE SANAT SEVGİSİ" | Chakvetadze meslektaşını korumaya çalışarak “Sharapova sadece sanatı seviyor ve müzeleri gezmeye gidiyor.
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Jasper John da ülkedeki önde gelen sanatçılardan bir tanesi. Masha da kendisinin bir hayranı...
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Amerikan bayraklı bu resim de kendisinin en ünlü eserlerinden. Sadece sanat sevgisi hepsi bu” dedi.
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