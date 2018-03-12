Eskrimin başarı hikayesi

Başarıya giden yolda her adımı dikkatli attıklarını vurgulayan Atalı, "Biz, sporcularımızın kazandığı madalyalar kadar hedefe giden yolun ne kadarını katettiğimize de bakıyoruz. Türk eskrimi sadece madalyaları değil, geleceğimizi de kazanıyor. Bizim için çocuklarımızın 'yapabilirim' demeleri, yapmalarından daha önemli. Allah’a şükürler olsun ki, bugün böyle bir nesil var" ifadelerini kullandı.



Üst kategorilerde de madalyalar kazanarak kalıcı olmanın daha büyük önem taşıdığını ifade eden Atalı, "23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl Kadın Kılıç Milli Takımı'mızın şampiyon olması, Enver Yıldırım’ın da bronz madalya kazanması, bu yıl da genç kadınlarda Aylin Çakır’ın bronz madalya elde etmesi bu yolda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor" dedi.



"Hastayı yoğun bakımdan çıkardık"

Eskrimde son yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarıların kamuoyu açısından sürpriz ama kendileri açısından beklenen bir sonuç olduğunu dile getiren Atalı, "Eskrimi, içinde bulunduğu şartlar gereği hep başarılı olduğumuz diğer spor branşlarıyla kıyaslarsak yanlış yaparız. Türk eskriminin 2007-2012 dönemini adeta yoğun bakım ünitesine alınan bir hastaya benzetiyorum" yorumunu yaptı.



Türkiye'de 10 yıl önce, 85 yıl boyunca başarı elde edemeyen, o günün verilerine göre 70 milyonluk Türkiye'de 250 eskrimciyle başarıyı arayan, 81 ile ulaşmak yerine 12 kentte eskrimi sınırlandıran bir anlayış olduğunu vurgulayan Atalı, "İşte Türk eskrimini yoğun bakıma almamızın en önemli sebebi bu anlayıştı. Teşhisi koyup tedaviyi doğru ellerde belli bir vadeye yayınca, hastayı yoğun bakımdan çıkardık çok şükür" diye konuştu.



50'den fazla kentte 4 bin sporcu

Yaklaşık 4 bin sporcu içerisinden en iyileri seçme ve 50'den fazla kente eskrimi götürme noktasına gelindiğini aktaran Atalı, Doğu ve Güneydoğu illerine eskrimi götüreceklerini söylediklerinde, kimsenin kendilerine inanmadığını belirtti.



"O pistlerde artık hiçbir şey eskisi gibi değil"

Atalı, Deniz Selin Ünlüdağ’ın Rusya'da şampiyon, kadın kılıç takımının Avrupa üçüncüsü, Aylin Çakır’ın bronz madalya kazanmasının, "Avrupalı rakiplerine psikolojik üstünlük kurmaları" anlamında da etkili olduğunu dile getirdi.



"Artık o pistlerde hiçbir şey eskisi gibi değil." diyen Federasyon Başkanı Murat Atalı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Rakiplerimiz de, onların antrenörleri de, hakemler de, emeğimizi ve başarımızı görüp bize ve sporcularımıza saygı duyuyor. Sporcularımızın yetenekli olduğunu zaten görüyorlardı ama şimdi öz güven sahibi olduklarını da görüyorlar. En önemlisi, bunu bizim çocuklarımız da görüyor. Piste çıkana kadar çalışmanın, piste çıktıktan sonra öz güven ve konsantrasyonun önem kazandığı eskrimde, tüm bu bileşenler bir araya gelince de başarı kendiliğinden geliyor."