Scott Moore, polis tarafından 6 kez şok tabancasıyla vuruldu

İngiliz rugby oyuncusu Scott Moore, arabasını 240 kilometre hızla kullanırken polis tarafından takibe alındı. Polisler yıldız oyuncuyu 50 dakika gözaltına almak için çaba sarf ettikten sonra sıkıştırdı. Polis memurlarından biri ünlü oyuncuya 50 bin voltluk şok tabancasıyla 6 kez ateş etti.



Karakola götürülen rugby oyuncusu polislerden kendisine orantısız güç kullandığı gerekçesiyle şikayetçi olurken 23 ay hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı. (Skor)

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