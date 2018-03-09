Olimpik sporcu Jung Jae-sung evinde ölü bulundu
09 Mart 2018 | 14:15
Olimpiyat madalyalı Güney Koreli badmintoncu Jung Jae-sung, evinde ölü bulundu. Eşi tarafından ölü bulunan Jae-sung'un ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Güney Kore Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki sporcunun eşi tarafından evinde ölü bulunduğu, yarın yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, üç yıl önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Güney Koreli sporcunun son dönemde göğsündeki ağrılardan şikayet ettiği ifade edildi.
Badminton çiftler kategorisinde iki dünya ikinciliği ve bir Asya şampiyonluğu bulunan sporcu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etmişti.
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