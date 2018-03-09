Paralimpik 2018 Oyunları için Google'dan özel doodle: Paralimpik oyunları nedir? Paralimpik ne demektir?

Paralimpik 2018 oyunları Google doodle oldu. Bugün başlayan 2018 paralimpik oyunları Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore'de 20 sporcuyla katılacağını açıkladı. Böylece kış olimpiyatları sonrasında iki ülke, bir organizasyonda daha buluşuyorlar. Paralimpik Kış Oyunları, 2018 yılında 12. kez düzenlenmiş olacak. Google tarafından hazırlanan doodle'ı görenler paralimpik ne demektir, paralimpik oyunlar nedir merak etmeye başladı. İşte 2018 Paralimpik oyunları detayları...

PARALİMPİK NE DEMEKTİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.



Paralimpik Oyunlar 1948'deki az sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008'de uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Paralimpik atletlerle Olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda mücadele etmelerine rağmen Paralimpik Oyunlarla Olimpiyat Oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. 1988 Seul Yaz Oyunları ve 1992 Albertville Kış Oyunlarından bu yana Paralimpik Oyunlar Olimpiyat Oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

Kış Oyunları sporları



- Alp disiplini

- Biatlon

- Kayaklı koşu

- Tekerlekli sandalye körlingi

- Kızak

- Buz hokeyi



PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?



Dünyada ilk Paralimpik Oyunları 1948 senesinde İngiltere’de Stoke - Mandeville’de Sir Ludwig Guttman tarafından organize edilip, daha çok tekerlekli sandalyeli sporculara yönelik bir etkinlik olarak ortaya çıkmış. Daha sonraki senelerde devam ederek, olimpiyatların yapıldığı senelerde, mümkün olduğu kadar aynı ülkede, ama olamadığı zamanda bir başka şehirde Paralimpik Oyunları yapılmış.



Örneğin; 1960 Roma Olimpiyatları sırasında, aynı zamanda Roma’da Paralimpik Oyunları da yapılmış. Daha sonra 1972 senesinde, Münih Olimpiyatları’ndan hemen sonra Paralimpik Oyunları’nın yapılması planlanmasına rağmen, olimpiyatlar sırasında İsrail sporcularına yönelik yapılan suikast ve ondan sonra Olimpiyat Köyü’nün hemen restore edilerek elden çıkarılması dolayısıyla Heidelberg’de yapılmış.



Bu arada 1970’li senelerin sonunda bu oyunlara artık bir özel isim verilmesi düşünüldüğünde, olimpiyatlarla paralel zamanlarda yapıldığı için, paralelin “para”sı ve olimpikin de “limpik”i alınarak Paralimpik Oyunları denmeye başlanmış. Oysa ülkemizde Profesör unvanlı arkadaşlarımız dahil “Paralimpik Oyunları nedir?” diye sorduğunuz zaman, çoğunlukla verecekleri cevap “Paraplejiden gelmektedir” şeklindedir. Bu ise ülkemizde insanların okuma ve araştırmaya ne kadar değer verdiğinin bir başka göstergesidir.



2001 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Uluslararası Paralimpik Komitesi bir anlaşma imzalamış, bu tarihten itibaren olimpiyat organize edecek bir kent, bu oyunlar bittikten en geç 3 hafta sonra da Paralimpik Oyunları düzenleme mecburiyeti getirilmiştir. Yani bir başka ifade ile, Paralimpik Oyunları yapmayan bir kente, olimpiyat oyunlarını yapma izni de verilmemektedir. Bu engelliler sporu açısından bir pozitif ayrımcılığın dünyadaki en belirgin örneklerinden bir tanesidir. Ancak ülkemizde bu gerçek henüz anlaşılmış değildir.



Hala hangi kademede olursa olsun, spordan sorumlu insanlarımız 2020 İstanbul Olimpiyat Oyunlarından bahsetmektedirler. Unuttukları ise Paralimpik Oyunları olmadan Olimpiyat Oyunları’nın düzenlenemeyeceğidir. Bu konu önümüzdeki dönemde ülkemizde yeni tartışmalara yola açacak ve sonunda doğru yol bulunacaktır.