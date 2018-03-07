SPOR

Mhlengi Gwala'ya testereyle saldırdılar

07 Mart 2018 | 22:57

Güney Afrikalı triatlet Mhlengi Gwala'ya saldıran üç kişi, testereyle sporcunun bacaklarını kesmeye çalıştı.

Mhlengi Gwala'ya testereyle saldırdılar

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarını bir araya getiren triatlon sporunu yapan Gwala, ülkesinin Durban kentinde, sabaha karşı bisiklet antrenmanı yaptığı sırada üç kişinin saldırısına uğradı.

KwaZulu-Natal eyaletindeki elit sporcu programının başkanı Dennis Jackson, saldırganların, bir yokuşu tırmanmaya çalışan 27 yaşındaki milli sporcunun önünü kestiğini ifade etti.

Jackson'ın yaptığı açıklamaya göre, cep telefonu, cüzdan ve bisikletini vermeyi teklif eden Gwala'yı yol kenarına götüren saldırganlar, kör bir testereyle sporcunun sağ bacağını kesmeye çalıştı. Kemiğe gelene kadar devam eden saldırganlar, testerenin kesmemesi nedeniyle diğer bacağa geçti. Sporcunun sol bacağını da kesmeyi deneyen saldırganlar, başarılı olamayınca kaçtı. Sürünerek yola çıkan Gwala, geçen taşıtlardaki sürücülerden birinin yardımıyla hastaneye gitti.

Gwala'nın hayati tehlikesi olmadığını aktaran Jackson, doktorların, kas ve sinirlerin yanı sıra kemiklerde de hasar olduğu bilgisini verdiğini ancak sporcunun bacaklarını kurtarabilecekleri konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Polis, olay hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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