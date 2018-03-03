Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!
03 Mart 2018 | 16:19
Son dakika haberine göre; Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İnegöl Belediyespor'a 3-0 yenilen Beşiktaş küme düştü.
Efeler Ligi Baraj Etabı'nda İnegöl Belediyespor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in ardından küme düşen ikinci takım oldu. Beşiktaş, normal sezonu 8.250 puanla 11. sırada tamamlamıştı.
İNEGÖL BELEDİYESPOR 3 - 0 BEŞİKTAŞ
SALON: Afyonkarahisar Atatürk
HAKEMLER: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal, Antanovich, Mehmet Almaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Husaj, Klapwijk (Berkay Bayraktar, Anıl Tokat, Mustafa Kırıcı)
BEŞİKTAŞ: Batuhan Avcı, Onur Soydan, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Mithat Uykan (Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz, Ahmet Boz)
SETLER: 25-19, 25-12, 25-18
SÜRE: 58 dakika (20, 19, 19)
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