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Sosyal medyanın yeni fenomeni Anllela Sagra

9 saat önce

Düzgün fiziği ve güzelliği ile kız-erkek ayırt etmeksizin herkesi etkilemeyi başaran fitness eğitmeni, sosyal medyanın gözdesi oldu.

Sosyal medyanın yeni fenomeni Anllela Sagra
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Sosyal medyanın yeni fenomeni

Anllela Sagra, henüz 22 yaşında.
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Sosyal medyanın yeni fenomeni

Paylaştığı fotoğraflarla fiziğine oldukça önem verdiğini gözler önüne seren genç eğitmen, vücudunu sergilemekten çekinmiyor.
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Sosyal medyanın yeni fenomeni

Kolombiyalı fitness eğitmeni olan genç güzelin bir çok öğrencisi bulunurken, sosyal medya hesabında ise 6 milyon takipçiye sahip.
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Sosyal medyanın yeni fenomeni

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Sosyal medyanın yeni fenomeni

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Sosyal medyanın yeni fenomeni

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Sosyal medyanın yeni fenomeni

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