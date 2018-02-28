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Sosyal medyanın yeni fenomeni Anllela Sagra
9 saat önce
Düzgün fiziği ve güzelliği ile kız-erkek ayırt etmeksizin herkesi etkilemeyi başaran fitness eğitmeni, sosyal medyanın gözdesi oldu.
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Sosyal medyanın yeni fenomeni
Paylaştığı fotoğraflarla fiziğine oldukça önem verdiğini gözler önüne seren genç eğitmen, vücudunu sergilemekten çekinmiyor.
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Sosyal medyanın yeni fenomeni
Kolombiyalı fitness eğitmeni olan genç güzelin bir çok öğrencisi bulunurken, sosyal medya hesabında ise 6 milyon takipçiye sahip.