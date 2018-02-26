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Kapanış töreninde de gözler Ivanka Trump'ın üzerindeydi.
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Yüzlerce kişi yanına kadar gidip, selfie sırasına girdi. Fotoğraf çektirmeye başaranlar Ivanka Trump'a teşekkür etti. Sonra da o kareleri sosyal medya hesaplarına yükledi.
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Yarışmaların ardından kapanış törenini de büyük bir keyifle seyreden Ivanka Trump, daha sonra ağırlandığı otele geçip dinlendi.
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ABD'ye dönmeden önce ise Güney Koreli üst düzey yöneticilerle toplantılar yapacağı belirtildi.
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Bu görüşmelerin, ikili ilişkiler için büyük önem taşıdığı ifade edildi.
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi
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Ivanka Trump PyeongChang 2018 kapanış törenini izledi