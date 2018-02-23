SPOR

Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

2 saat önce

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın Barcelona'da oynadığı dönemde kendisi için uçak kaldırdığı Soraja Vucelic yeni otomobili ile görüntülendi.

Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi
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31 yaşındaki Sırp manken Soraja Vucelic ülkesinin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi...

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Neymar'ın geçtiğimiz yıl kendisi için uçak kaldırdığı iddia edilen Sırp manken Soraja Vucelic yeni arabasıyla görüntülendi.

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31 yaşındaki manket sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyordu.

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Neymar'ın güzel mankenle fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı.

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Soraja Vucelic'in twitter hesabı ise geçtiğimiz aylarda hacklenmişti.

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İşte Soraja Vucelic'in en dikkat çeken fotoğrafları...

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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Soraja Vucelic yeni aracı ile görüntülendi

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