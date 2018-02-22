SPOR

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

6 saat önce

Arjantin'in ünlü sunucusu Solci Perez, kalçasını 'tüm risklere karşı' 100 bin dolar bedelle (yaklaşık 380 bin lira) sigortalattı.

Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
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İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Solci Perez, kalçasını 100 bin dolar bedelle sigortalattı.

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Perez son dönemde kalçasına odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.

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Arjantin'in en seksi sunucularından biri olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.

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Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmıyor.

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İşte Solci Perez'in çok özel pozları...

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

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