1 / 17
İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Solci Perez, kalçasını 100 bin dolar bedelle sigortalattı.
2 / 17
Perez son dönemde kalçasına odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.
3 / 17
Arjantin'in en seksi sunucularından biri olarak görülen Perez'in ssyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.
4 / 17
Perez'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.
5 / 17
Perez'in güzel fiziği ve spora olan düşkünlüğü de dikkatlerden kaçmıyor.
6 / 17
İşte Solci Perez'in çok özel pozları...
7 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
8 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
9 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
10 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
11 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
12 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
13 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
14 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
15 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
16 / 17
Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!
17 / 17
1080full-maria-sol-perez-i