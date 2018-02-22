Solci Perez kalçasını 100 bin dolara sigortalattı!

1 / 17 İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, 24 yaşındaki TyC Sports kanalı sunucusu Solci Perez, kalçasını 100 bin dolar bedelle sigortalattı.

2 / 17 Perez son dönemde kalçasına odaklanan bir rejim ile yaklaşık 10 kilo aldığını söylemişti.