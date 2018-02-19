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Gabriella Papadakis'in yarış sırasında kıyafeti koptu!
8 saat önce
PyeongChang 2018'deki artistik buz pateni yarışlarında Fransız sporcu Gabriella Papadakis'in partneri Guillaume Cizeron ile birlikte performansını sergilediği sırada kopçasının yırtılması herkesi şok etti.
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PyeongChang 2018'deki artistik buz pateni yarışlarında Fransız sporcu Gabriella Papadakis, kariyerinin en zor anlarından birini yaşadı.
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Partneri Guillaume Cizeron ile birlikte performansını sergilediği sırada Papadakis'in kıyafetinin kopçası yırtılınca herkes büyük bir şok yaşadı.
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Durumu toparlamak için partneri Cizeron'un hemen yardım ettiği Fransız buz patenci, büyük bir şaşkınlık ve utanç yaşadı.
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Yaşanan talihsizliğe rağmen hâlâ altın madalya ümidi devam eden Papadakis, performansının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"En büyük kabusum başıma geldi." diyen Fransız buz patenci, bu durumun konsantrasyonunu da kötü etkilediğini söyledi.
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