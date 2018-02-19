1 / 10 PyeongChang 2018'deki artistik buz pateni yarışlarında Fransız sporcu Gabriella Papadakis, kariyerinin en zor anlarından birini yaşadı.



2 / 10 Partneri Guillaume Cizeron ile birlikte performansını sergilediği sırada Papadakis'in kıyafetinin kopçası yırtılınca herkes büyük bir şok yaşadı.



3 / 10 Durumu toparlamak için partneri Cizeron'un hemen yardım ettiği Fransız buz patenci, büyük bir şaşkınlık ve utanç yaşadı.



4 / 10 Yaşanan talihsizliğe rağmen hâlâ altın madalya ümidi devam eden Papadakis, performansının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



5 / 10 "En büyük kabusum başıma geldi." diyen Fransız buz patenci, bu durumun konsantrasyonunu da kötü etkilediğini söyledi.



6 / 10 Papadakis'in partneri Cizeron ise "Bu kötü tecrübeye rağmen gösterdiğimiz performanstan ötürü gururluyum." ifadelerini kullandı.



7 / 10 Gabriella Papadakis'in yarış sırasında kıyafeti koptu!



8 / 10 Gabriella Papadakis'in yarış sırasında kıyafeti koptu!



9 / 10 Gabriella Papadakis'in yarış sırasında kıyafeti koptu!

