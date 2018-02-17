SPOR

Paige Spiranac'in çıplak fotoğrafları internete sızdı

9 saat önce

Golfün Anna Kournikova'sı olarak nam salan Paige Spiranac, Sports Illustrated'ın özel bikini sayısı için kameraların karşısına geçti.

Paige Spiranac'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
1 / 23

Golfün Anna Kournikova'sı olarak gösterilen Paige Spiranac, Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı için birbirinden özel pozlar verdi.

2 / 23

Daha önce çıplak fotoğrafları internete sızan Spiranac, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda bu fotoğraflar nedeniyle tehdit ve şantaja maruz kaldığını söylemişti.

3 / 23

Güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Birleşik Amerikalı golfçü, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.

4 / 23

Yaşadığı tüm bu kötü tecrübelere rağmen asla geri adım atmayan seksi golfçü, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

5 / 23

6 / 23

7 / 23

8 / 23

9 / 23

10 / 23

11 / 23

12 / 23

13 / 23

14 / 23

15 / 23

16 / 23

17 / 23

20

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

22 / 23

23 / 23

Anahtar Kelimeler:
Diğer Sporlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.