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Paige Spiranac'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
9 saat önce
Golfün Anna Kournikova'sı olarak nam salan Paige Spiranac, Sports Illustrated'ın özel bikini sayısı için kameraların karşısına geçti.
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Golfün Anna Kournikova'sı olarak gösterilen Paige Spiranac, Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı için birbirinden özel pozlar verdi.
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Daha önce çıplak fotoğrafları internete sızan Spiranac, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda bu fotoğraflar nedeniyle tehdit ve şantaja maruz kaldığını söylemişti.
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Güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Birleşik Amerikalı golfçü, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.
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