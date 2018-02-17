Paige Spiranac'in çıplak fotoğrafları internete sızdı

1 / 23 Golfün Anna Kournikova'sı olarak gösterilen Paige Spiranac, Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı için birbirinden özel pozlar verdi.

2 / 23 Daha önce çıplak fotoğrafları internete sızan Spiranac, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda bu fotoğraflar nedeniyle tehdit ve şantaja maruz kaldığını söylemişti.