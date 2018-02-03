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Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi
9 saat önce
Güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren Paige Spiranac, The Guardian'a verdiği röportajda daha önce ölüm tehditleri aldığını söyledi.
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Güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.
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Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını söyledi.
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Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu söyledi.
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