SPOR

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

9 saat önce

Güzelliğiyle erkeklerin başını döndüren Paige Spiranac, The Guardian'a verdiği röportajda daha önce ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi
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Güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.

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Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını söyledi.

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Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu söyledi.

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'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1,2 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

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İşte birbirinden güzel fotoğrafları...

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