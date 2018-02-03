Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

1 / 23 Güzelliğiyle erkeklerin aklını başından alan Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.



2 / 23 Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını söyledi.



3 / 23 Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu söyledi.



4 / 23 'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1,2 milyon kişi tarafından takip ediliyor.



5 / 23 İşte birbirinden güzel fotoğrafları...



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