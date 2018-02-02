Formula 1 kızları isyan etti!

1 / 32 Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.



2 / 32 Formula’nın grid kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood’daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan ‘MeToo’ ve ‘Time’s Up’ gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.



3 / 32 F1 ticari şefi Sean Bratches üç gün önce şu açıklamayı yaptı:



4 / 32 “Grid kızları uzun yıllardır F1’de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz.



5 / 32 Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz.”



6 / 32 Grid kızları isyan etti!



7 / 32 Grid kızları isyan etti!



8 / 32 Grid kızları isyan etti!



9 / 32 Grid kızları isyan etti!



10 / 32 Grid kızları isyan etti!



11 / 32 Grid kızları isyan etti!



12 / 32 Grid kızları isyan etti!



13 / 32 Grid kızları isyan etti!



14 / 32 Grid kızları isyan etti!



15 / 32 Grid kızları isyan etti!



16 / 32 Grid kızları isyan etti!



17 / 32 Grid kızları isyan etti!



18 / 32 Grid kızları isyan etti!



19 / 32 Grid kızları isyan etti!



20 / 32 Grid kızları isyan etti!



21 / 32 Grid kızları isyan etti!



22 / 32 Grid kızları isyan etti!



23 / 32 Grid kızları isyan etti!



24 / 32 Grid kızları isyan etti!



25 / 32 Grid kızları isyan etti!



26 / 32 Grid kızları isyan etti!



27 / 32 Grid kızları isyan etti!



28 / 32 Grid kızları isyan etti!



29 / 32 Grid kızları isyan etti!



30 / 32 Grid kızları isyan etti!



31 / 32 Grid kızları isyan etti!

