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Formula 1 kızları isyan etti!

2 saat önce

Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı grid kızları, feministlere çattı.

Formula 1 kızları isyan etti!
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Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.

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Formula’nın grid kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood’daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan ‘MeToo’ ve ‘Time’s Up’ gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.

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F1 ticari şefi Sean Bratches üç gün önce şu açıklamayı yaptı:

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“Grid kızları uzun yıllardır F1’de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz.

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Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz.”

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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Grid kızları isyan etti!

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