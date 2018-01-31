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Bu yıl New England Patriots ile Philadelphia Eagles takımları arasında oynanacak Super Bowl finalinde gözler yine ponpon kızlarda olacak.
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4 Şubat'ta Minneapolis'in ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde boy gösterecek olan ponpon kızlar, bu aşamaya gelebilmek için çok büyük bir yolculuktan geçiyor.
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Tıpkı NFL oyuncuları gibi onlar da küçüklüklerinden bu yana Super Bowl hatta Pro Bowl'da yer alabilmenin hayalini kuruyor.
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NFL'in ponpon kızları, 2006'dan bu yana her yıl yapılan seçmelerin ardından "Making The Squad" adlı bir televizyon programında da sahne alıyor.
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Ponpon kızların NFL'deki temel görevi ise takımları motive etmek ve seyirciyi eğlendirmek olarak tanımlanıyor.
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Ponpon kızlar, takımlarını sadece maçlarda değil, bazı özel organizasyonlarda da temsil ediyor.
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İşte bu yılki NFL finalinde boy gösterecek birbirinden güzel ponpon kızlar...
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak
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Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak