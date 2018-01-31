1 / 31 Bu yıl New England Patriots ile Philadelphia Eagles takımları arasında oynanacak Super Bowl finalinde gözler yine ponpon kızlarda olacak.



2 / 31 4 Şubat'ta Minneapolis'in ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde boy gösterecek olan ponpon kızlar, bu aşamaya gelebilmek için çok büyük bir yolculuktan geçiyor.



3 / 31 Tıpkı NFL oyuncuları gibi onlar da küçüklüklerinden bu yana Super Bowl hatta Pro Bowl'da yer alabilmenin hayalini kuruyor.



4 / 31 NFL'in ponpon kızları, 2006'dan bu yana her yıl yapılan seçmelerin ardından "Making The Squad" adlı bir televizyon programında da sahne alıyor.



5 / 31 Ponpon kızların NFL'deki temel görevi ise takımları motive etmek ve seyirciyi eğlendirmek olarak tanımlanıyor.



6 / 31 Ponpon kızlar, takımlarını sadece maçlarda değil, bazı özel organizasyonlarda da temsil ediyor.



7 / 31 İşte bu yılki NFL finalinde boy gösterecek birbirinden güzel ponpon kızlar...



8 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



9 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



10 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



11 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



12 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



13 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



14 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



15 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



16 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



17 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



18 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



19 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



20 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



21 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



22 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



23 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



24 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



25 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



26 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



27 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



28 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



29 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak



30 / 31 Super Bowl'da tüm gözler ponpon kızlarda olacak

