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Fransa'nın efsane futbolcusu Franck Leboeuf'un kızı Jade Leboeuf, ülkesinde modellik yaparken güzelliği ile adından söz ettiriyor.
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Daha önce Amerika'da yaşayan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Jade Leboeuf, Fransa'ya dönerek modellik yapmaya başladı.
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Franck Leboeuf, kızının kariyeriyle ilgili olarak 'Biz aile olarak Jade'nin oyunculukta halen iz bırakacağını düşünüyoruz' diyerek kızının oyunculuğuna güvendiğini belirtti.
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Jade Leboeuf'ün Instagram'da binlerce takipçisi var.
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İşte Jade Leboeuf'ün çok özel fotoğrafları...
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
25 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
26 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
27 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
28 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
29 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
30 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
31 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
32 / 32
Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor