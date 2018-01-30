Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

2 / 32 Daha önce Amerika'da yaşayan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Jade Leboeuf, Fransa'ya dönerek modellik yapmaya başladı.

3 / 32 Franck Leboeuf, kızının kariyeriyle ilgili olarak 'Biz aile olarak Jade'nin oyunculukta halen iz bırakacağını düşünüyoruz' diyerek kızının oyunculuğuna güvendiğini belirtti.