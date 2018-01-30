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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

5 saat önce

Fransa ve Chelsea'nin efsane oyuncusu Franck Leboeuf'ün kızı Jade Leboeuf, adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor
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Fransa'nın efsane futbolcusu Franck Leboeuf'un kızı Jade Leboeuf, ülkesinde modellik yaparken güzelliği ile adından söz ettiriyor.

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Daha önce Amerika'da yaşayan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Jade Leboeuf, Fransa'ya dönerek modellik yapmaya başladı.

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Franck Leboeuf, kızının kariyeriyle ilgili olarak 'Biz aile olarak Jade'nin oyunculukta halen iz bırakacağını düşünüyoruz' diyerek kızının oyunculuğuna güvendiğini belirtti.

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Jade Leboeuf'ün Instagram'da binlerce takipçisi var.

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İşte Jade Leboeuf'ün çok özel fotoğrafları...

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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Jade Leboeuf babası Franck Leboeuf gibi adından söz ettiriyor

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