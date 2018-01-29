SPOR

Jen Selter uçakta ortalığı birbirine kattı

2 saat önce

Amerikalı sporcu ve fitness modeli Jen Selter, dün ABD'de bir uçakta kabin memurlarıyla gerilim yaşadı. Bindiği uçağın 90 dakika rötar yapmasına sinirlenen 24 yaşındaki Selter'ı polis uçaktan atmak zorunda kaldı.

Jen Selter uçakta ortalığı birbirine kattı
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Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li sporcu ve manken Jen Selter, dün bindiği uçağı birbirine kattı.

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Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki Selter, Miami’den New York’a gitmek üzere bindiği American Airlines uçağın 90 dakika rötar yapması sonrasında kabin memuruyla kavga etti.

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Kabin görevlisinin, “Uçaktan inmek ister misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Selter’ın bu açıklaması üzerine polisler uçağa çağrıldı.

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Selter, espri olarak evet dediğini söylerken, yaşanan tartışma internet sitelerine düştü.

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Selter’ın kardeşi ve bir başka yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirildi.

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Toplam 11.7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni daha sonra American Airlines’ın başka bir uçağına bindiğini söyledi.

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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Jen Selter ortalığı birbirine kattı

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