Jen Selter uçakta ortalığı birbirine kattı

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Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li sporcu ve manken Jen Selter, dün bindiği uçağı birbirine kattı.
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Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki Selter, Miami’den New York’a gitmek üzere bindiği American Airlines uçağın 90 dakika rötar yapması sonrasında kabin memuruyla kavga etti.
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Kabin görevlisinin, “Uçaktan inmek ister misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Selter’ın bu açıklaması üzerine polisler uçağa çağrıldı.
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Selter, espri olarak evet dediğini söylerken, yaşanan tartışma internet sitelerine düştü.
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Selter’ın kardeşi ve bir başka yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirildi.
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Toplam 11.7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni daha sonra American Airlines’ın başka bir uçağına bindiğini söyledi.
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı
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Jen Selter ortalığı birbirine kattı