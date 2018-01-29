Jen Selter uçakta ortalığı birbirine kattı

1 / 27 Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li sporcu ve manken Jen Selter, dün bindiği uçağı birbirine kattı.



2 / 27 Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki Selter, Miami’den New York’a gitmek üzere bindiği American Airlines uçağın 90 dakika rötar yapması sonrasında kabin memuruyla kavga etti.



3 / 27 Kabin görevlisinin, “Uçaktan inmek ister misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Selter’ın bu açıklaması üzerine polisler uçağa çağrıldı.



4 / 27 Selter, espri olarak evet dediğini söylerken, yaşanan tartışma internet sitelerine düştü.



5 / 27 Selter’ın kardeşi ve bir başka yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirildi.



6 / 27 Toplam 11.7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni daha sonra American Airlines’ın başka bir uçağına bindiğini söyledi.



7 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



8 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



9 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



10 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



11 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



12 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



13 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



14 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



15 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



16 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



17 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



18 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



19 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



20 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



21 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



22 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



23 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



24 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



25 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı



26 / 27 Jen Selter ortalığı birbirine kattı

