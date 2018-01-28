Roger Federer 20. kez Grand Slam şampiyonu

Maça fırtına gibi bir başlangıç yapan Federer, üst üste iki servis kırarak bir anda açılış setinde durumu 4-0'a getirdi. Daha sonra avantajını korumayı başaran İsviçreli tenisçi, ilk seti sadece 26 dakikada 6-2 ile hanesine yazdırdı.



İkinci setle birlikte kortta çok daha odaklanmış bir Cilic vardı. Özellikle servis performansını yukarıçekerek direnç ortaya koyan 6 numaralı seribaşı, seti tie-break'e götürmesini bildi. Tie-break oyununda ilk mini-break geri düşmesine karşın pes etmeyen Cilic, 7-5'lik tie-break sonucuyla ikinci seti kazandı ve maça eşitliği getirdi.



Karşılaşmanın üçüncü seti de oldukça çekişmeli başladı. İlk oyunlarda iki tenisçi de rahat bir şekilde servis oyunlarına tutunurken, altıncı oyunda bir an konsantrasyonunu yitiren Cilic karşısında üç kez servis kırma şansı yakalayan Federer, ikinci fırsatı değerlendirdi. Daha sonraki servis oyunlarında hata yapmayan dünya 2 numarası, seti 6-3'le kapatarak maçta bir kez daha önce geçti.



Dördüncü sete de servis kırarak başlayan Federer, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ancak pes etmeyen Cilic, 3-1 geri düştüğü bu seti muhteşem bir oyunla 6-3'e getirdi ve maçı final setine taşıdı. Cilic dördüncü sette %77 ile ilk servislerini oyuna sokarken Federer'in bu alanda ortalamasının %36'da kalması dikkat çekti.



İki tenisçinin de servis oyunlarında zorlanarak başladığı final setinde Federer adeta tecrübesini konuşturdu. Kritik puanları rakibine göre çok daha iyi oynayan Federer, set içinde bulduğu iki servis kırma puanını da değerlendirdi ve son seti 6-1 kazanarak 3 saat 7 dakika sonunda muhteşem finale nokta koydu.



Avustralya Açık'ta 6. kez mutlu sona ulaşan Roger Federer, bu turnuvada en çok şampiyonluğa sahip Roy Emerson ve Novak Djokovic'in rekoruna ortak oldu. Aynı zamanda kariyerindeki 20. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan 36 yaşındaki tenisçi, erkekler tenisinde kendisine ait olan Grand Slam rekorunu da bir adım ileri taşımayı başardı.

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