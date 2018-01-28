1 / 29
Anna Semenovich, yaptığı röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
2 / 29
Aynı zamanda şarkıcı olan Rus sporcu, kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti.
3 / 29
Spor kariyerine son veren, ardından şarkıcılığa başlayan Semenovich, kariyeri hakkında konuşurken büyük göğüslerinden şikayetçi oldu.
4 / 29
37 yaşındaki eski buz patenci, "Ülkem adına madalya alırken de, şarkı söylerken de göğüslerim hep önümdeydi.
5 / 29
Sanırım Rusya'nın en büyük göğüslerine sahibim! Açıkçası göğüslerim, benim tek rakibim" şeklinde konuştu.
6 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
7 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
8 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
9 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
10 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
11 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
12 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
13 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
14 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
15 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
16 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
17 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
18 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
19 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
20 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
21 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
22 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
23 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
24 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
25 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
26 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
27 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
28 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"
29 / 29
Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"