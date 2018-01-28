SPOR

Anna Semenovich açıkladı: "Tek rakibim göğüslerim"

45 dakika önce

Artistik buz patenci Anna Semenovich, yaptığı röportajda kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti.

Anna Semenovich açıkladı: "Tek rakibim göğüslerim"
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Anna Semenovich, yaptığı röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

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Aynı zamanda şarkıcı olan Rus sporcu, kariyerinde en büyük rakibinin göğüsleri olduğunu belirtti.

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Spor kariyerine son veren, ardından şarkıcılığa başlayan Semenovich, kariyeri hakkında konuşurken büyük göğüslerinden şikayetçi oldu.

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37 yaşındaki eski buz patenci, "Ülkem adına madalya alırken de, şarkı söylerken de göğüslerim hep önümdeydi.

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Sanırım Rusya'nın en büyük göğüslerine sahibim! Açıkçası göğüslerim, benim tek rakibim" şeklinde konuştu.

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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Anna Semenovich: "Tek rakibim göğüslerim"

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