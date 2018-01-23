SPOR

'Buzları eriten' güzeller...

2 saat önce

Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı.

'Buzları eriten' güzeller...
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Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı.

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Rinklerde isimlerinden söz ettiren 12 sporcu, takvim için poz verdi.

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L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes gibi dergiler için çalışan ünlü sanatçı Pyotr Titarenko, Rusya Kadın Hokey Ligi'nin takvimi için sporcuların fotoğraflarını çekti.

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

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