'Buzları eriten' güzeller...

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Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı.
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Rinklerde isimlerinden söz ettiren 12 sporcu, takvim için poz verdi.
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L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes gibi dergiler için çalışan ünlü sanatçı Pyotr Titarenko, Rusya Kadın Hokey Ligi'nin takvimi için sporcuların fotoğraflarını çekti.
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim
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Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim