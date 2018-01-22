Halep ve Federer tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep ve erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer çeyrek finale çıktı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Rumen Halep ile dünya klasmanında 72. sırada bulunan Japon Naomi Osaka karşılaştı.



Rakibini 6-3 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen Halep, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Rumen tenisçi, çeyrek finalde Çek raketler Barbora Strycova ile Karolina Pliskova arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek. Tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu İsviçreli Federer, dünya klasmanında 80. sırada bulunan Macar Marton Fucsovics'i 6-4, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.

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