Avustralya'da Madison Keys çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 17 numaralı seri başı Amerikalı Madison Keys, 8 numaralı raket Fransız Caroline Garcia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar çeyrek finale yükselme maçında 8 numaralı seri başı Fransız Caroline Garcia ile 17. sırada yer alan Amerikalı Madison Keys karşılaştı.



Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 6-2 alan Keys, maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.



Amerikalı raket çeyrek finalde Su-Wei Hsieh- Angelique Kerber maçının galibi ile karşılaşacak.

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