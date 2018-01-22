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Avustralya'da Madison Keys çeyrek finalde

22 Ocak 2018 | 10:40

Tek kadınlarda 8 numaralı seri başı Caroline Garcia'yı 2-0 yenen Keys, çeyrek finale çıktı.

Avustralya'da Madison Keys çeyrek finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 17 numaralı seri başı Amerikalı Madison Keys, 8 numaralı raket Fransız Caroline Garcia'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar çeyrek finale yükselme maçında 8 numaralı seri başı Fransız Caroline Garcia ile 17. sırada yer alan Amerikalı Madison Keys karşılaştı.

Melbourne Park Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 6-2 alan Keys, maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Amerikalı raket çeyrek finalde Su-Wei Hsieh- Angelique Kerber maçının galibi ile karşılaşacak.

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