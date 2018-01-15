SPOR

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

5 saat önce

Meksika futbolunun efsane ismi Luis Garcia Postigo'nun eşi Kate del Castillo'nun telefonu hackerlar tarafından ele geçirildi.

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Meksika futbolunun efsane ismi Luis Garcia Postigo'nun eşi Kate del Castillo'nun telefonu hackerlar tarafından ele geçirildi.

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Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.

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Korsanların hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyaya yüklemesi ise şaşkınlık yarattı.

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar

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