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Meksika futbolunun efsane ismi Luis Garcia Postigo'nun eşi Kate del Castillo'nun telefonu hackerlar tarafından ele geçirildi.
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Bilişim korsanları Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını servis etti.
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Korsanların hiçbir uyarı ve talepte bulunmadan fotoğrafları sosyal medyaya yüklemesi ise şaşkınlık yarattı.
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar
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Kate del Castillo'nun çıplak fotoğraflarını yayınladılar