1 / 33 Polonyalı Kamila Kostka, ünlü MMA dövüşçüsü Conor Mcgregor'la nasıl partilediğini anlattı.



2 / 33 İrlandalı dövüşçüyle Londra'da bir barda tanıştıklarını ona striptiz yaptığını ve beraber fantastik bir gece geçirdiklerini anlattı.



3 / 33 Kamilia, "Conor harika bir insan. Ondan çok hoşlandım, bence o harika biri" diyerek McGregor'a olan ilgisini de dile getirdi.



4 / 33 Polonyalı model bu tarz geceleri sık sık yaşadığını dile getirdi. Evli ve iki çocuk babası Conor ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı



5 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



6 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



7 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



8 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



9 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



10 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



11 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



12 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



13 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



14 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



15 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



16 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



17 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



18 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



19 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



20 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



21 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



22 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



23 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



24 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



25 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



26 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



27 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



28 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



29 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



30 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



31 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı



32 / 33 Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

