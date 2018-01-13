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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

9 saat önce

Polonyalı Kamila Kostka, ünlü MMA dövüşçüsü Conor Mcgregor'la nasıl partilediğini anlattı.

Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı
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Polonyalı Kamila Kostka, ünlü MMA dövüşçüsü Conor Mcgregor'la nasıl partilediğini anlattı.

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İrlandalı dövüşçüyle Londra'da bir barda tanıştıklarını ona striptiz yaptığını ve beraber fantastik bir gece geçirdiklerini anlattı.

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Kamilia, "Conor harika bir insan. Ondan çok hoşlandım, bence o harika biri" diyerek McGregor'a olan ilgisini de dile getirdi.

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Polonyalı model bu tarz geceleri sık sık yaşadığını dile getirdi. Evli ve iki çocuk babası Conor ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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Kamila Kostka, Conor Mcgregor ile geçirdiği geceyi anlattı

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