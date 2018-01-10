'Cep Herkülü' kitapta yaşayacak

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın yazımıyla ilgili olarak her kesimden bilgileri, dokümanları, fotoğrafları ve görüntüleri topladıklarını anlatarak, "Toplanan veriler okumam için bana verildi. Kitap birkaç bölümden oluşacak. Kitabın ismini henüz koymadık." diye konuştu.



Kitabın 4 bölümden oluşacağını belirten Tamer Taşpınar, "İlk bölüm Naim'in Türkiye'ye gelmeden önce Bulgaristan'da yaşadıkları. İkinci bölüm Türkiye'ye geliş macerası. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın onunla ilgilenmesi, 1 milyon doların ödenmesi, İstanbul Taksim Meydanı'na, Ankara'ya gelişi ve sporcunun buralarda karşılanması. Kitabın üçüncü bölümünde, yıl yıl başarıları, dördüncü bölümünde de vefatı yer alacak." ifadelerini kullandı.



Naim'in Türkiye'ye gelişinin gözünün önünden film şeridi gibi geçtiğini aktaran Taşpınar, şöyle devam etti:



"Hiçbir sporcu böyle takım sporlarındaki gibi karşılanmamıştır. Bulgaristan'da o zaman Türkler asimile ediliyordu. Naum Shalamanov olarak ismi değişince çok gücüne gitti. Türkiye'ye gelişi film olabilecek kadar bir olay. Kitap bastırmak kolay, ancak kitabı yazmak zor. Onunla ilgili tüm röportajları, filmleri ve yarışmaların tamamını topladım. Kitabın sayfasına karar vermiş değiliz. Bir süre koymadım. Süre koyduğumda eksik kalır."



Bir ülkenin kültürünün kitapla, filmle ve edebiyatla ölçüldüğünü dile getiren Tamer Taşpınar, "Burada büyük bir eksiklik var. Ben federasyon olarak bunları kendi imkanlarımızla yapabileceğimize inandığım için başladım. Bol resimli olsun istiyorum. Yazıyı kimse okumuyor. Önemli olan başlık ve fotoğraf altı." değerlendirmesini yaptı.



"Naim adına uluslararası turnuva planlıyoruz"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu adına uluslararası bir turnuva yapmayı, bunu da geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.



Turnuvanın bütçe gerektiren bir durum olduğunu dile getiren Taşpınar, "Naim adına uluslararası bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Yeterli bir bütçe bulursak, Naim adına uluslararası bir turnuva planlıyoruz. Böyle bir turnuvaya, ne Avrupa, ne de Dünya Federasyonu 'hayır' diyemez. Bütçe isteyen bir konu, bakanlıkla görüşeceğiz. Ekstra bir bütçe verirlerse yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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