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Maria Sharapova, 120 desibel çığlık atıyor
4 saat önce
Dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor... Başarılı sporcu, 120 desibel çığlık atabiliyor.
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