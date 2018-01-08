SPOR

Maria Sharapova, 120 desibel çığlık atıyor

4 saat önce

Dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor... Başarılı sporcu, 120 desibel çığlık atabiliyor.

Maria Sharapova, 120 desibel çığlık atıyor
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