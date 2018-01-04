Caroline Buchanan ölümden döndü!

1 / 29 Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı ünlü dağ bisikletçisi Caroline Buchanan, yeni yıla girerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.

2 / 29 27 yaşındaki dünyaca ünlü pedalın geçirdiği ölümcül trafik kazasında burnunu kırdığı belirtilirken göğüs kafesi ve akciğerlerinde de hasar olduğu ortaya çıktı.