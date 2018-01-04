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Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı ünlü dağ bisikletçisi Caroline Buchanan, yeni yıla girerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.
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27 yaşındaki dünyaca ünlü pedalın geçirdiği ölümcül trafik kazasında burnunu kırdığı belirtilirken göğüs kafesi ve akciğerlerinde de hasar olduğu ortaya çıktı.
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Resmi Instagram hesabından bir bildiri yayımlayan Buchanan, "2017, planladığım gibi bitmedi. Ancak iyileşme sürecim iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
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Hastane tarafından elde edilen bilgilere göre Buchanan'ın ciğerlerinden tam 2 litre kan çekildiği öğrenildi.
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27 yaşındaki Buchanan, ülkesinde en çok sevilen spor figürlerinin başında geliyor.
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!
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Caroline Buchanan ölümden döndü!