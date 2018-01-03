SPOR

Ekranlarda dikkat çeken güzel: Kirsty Gallacher

5 saat önce

Güzel sunucu Kirsty Gallacher, sadece spor sunuculuğu yapmıyor. Gallacher, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekranlarda dikkat çeken güzel: Kirsty Gallacher
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Diğer Sporlar
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