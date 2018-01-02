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Andy Murray, Brisbane'den çekildi

02 Ocak 2018 | 13:39

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığı nedeniyle Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Andy Murray, Brisbane'den çekildi


Tek erkeklerde dünya klasmanının eski 1 numarası Murray, kalçasında  devam eden sakatlığı nedeniyle Avustralya'daki sert zemin turnuvası Brisbane'den  çekilme kararı aldı. 30 yaşındaki tenisçi, turnuvanın internet sitesinde yer alan  açıklamasında, sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediğini ve çekilme kararından  dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Temmuz ayından bu yana kortlardan uzak kalan Murray, dünya  sıralamasında 16'ncılığa kadar geriledi. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak'ta  başlayacak.

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