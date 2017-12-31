2017'de Reuters'in en iyi 30 spor fotoğrafı

1 / 31
Ünlü haber ajansı Reuters, 2017'nin en iyi spor fotoğraflarını seçti.
2 / 31
Anthony Joshua ve Vladimir Klitschko'nun efsane maçı
3 / 31
Cleveland Browns oyuncuları, milli marş sırasında diz çökerek Trump'a tepki gösteriyor.
4 / 31
Houston Astros'tan Jose Altuve
5 / 31
Paris'teki Pont Alexandre III Köprüsü'nden atlayan bir dalıcı
7 / 31
Chicago White Sox'tan Melky Cabera'nın Boston Red Sox maçında toptan kaçışı
8 / 31
Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre yarışında düştü
9 / 31
Los Angeles Lakers'tan Briante Weber ve Denver Nuggets'tan Emmanuel Mudley ile yüz yüze geliyor
10 / 31
Neymar ve Dani Alves, Anderlecht'e karşı attıkları golün sevincini yaşıyor
11 / 31
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste giren bir izleyici
12 / 31
Houston Texans'tan Bruce Ellington, New England Patriots defansının baskısında topu yakalıyor.
13 / 31
Lewis Hamilton'ın şampiyonluk kutlaması
14 / 31
Kuzey Kore senkronize yüzme takımı antreman yapıyor
15 / 31
Justin Gatlin, Usain Bolt'un önünde diz çöküyor
16 / 31
Benfica-Manchester United maçında Benfica kalecisi Svilar'ın topu kurtarma çabası
17 / 31
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Pawel Fajdek
19 / 31
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi finalindeki gol vuruşu
20 / 31
Serena Williams'ın Nicole Gibbs'e karşı oynadığı mücadele
21 / 31
Fransa'da bisiklet yarışları
22 / 31
Roger Federer, Wimbledon şampiyonluğu sonrası kazandığı kupayı öpüyor
23 / 31
Etiyopya'dan Birtukan Fente, 3000 metre yarışında düşüyor
24 / 31
İngiltere ve Karayipler arasındaki kriket maçı
25 / 31
Conor Mcgregor-Floyd Mayweather'ın müthiş mücadelesi
26 / 31
Jose Mourinho, Manchester United ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferini kutluyor
27 / 31
San Francisco Giants'tan Kelby Tomlinson topu ıskalıyor
28 / 31
Dünya Kayak Şampiyonası'nda Hannu Manninen
29 / 31
2017 Masters'ı kazanan Sergio Garcia
30 / 31
Sadio Mane, Manchester City kalecisi Ederson'a tekme atıyor
31 / 31
Qi Guangpu, FIS Snowboard Dünya Şampiyonası