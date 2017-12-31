SPOR

2017'de Reuters'in en iyi 30 spor fotoğrafı

10 saat önce

Ünlü haber ajansı Reuters, 2017'nin en iyi spor fotoğraflarını seçti.

2017'de Reuters'in en iyi 30 spor fotoğrafı
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Ünlü haber ajansı Reuters, 2017'nin en iyi spor fotoğraflarını seçti.

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Anthony Joshua ve Vladimir Klitschko'nun efsane maçı

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Cleveland Browns oyuncuları, milli marş sırasında diz çökerek Trump'a tepki gösteriyor.

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Houston Astros'tan Jose Altuve

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Paris'teki Pont Alexandre III Köprüsü'nden atlayan bir dalıcı

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Lionel Messi

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Chicago White Sox'tan Melky Cabera'nın Boston Red Sox maçında toptan kaçışı

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Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre yarışında düştü

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Los Angeles Lakers'tan Briante Weber ve Denver Nuggets'tan Emmanuel Mudley ile yüz yüze geliyor

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Neymar ve Dani Alves, Anderlecht'e karşı attıkları golün sevincini yaşıyor

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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda piste giren bir izleyici

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Houston Texans'tan Bruce Ellington, New England Patriots defansının baskısında topu yakalıyor.

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Lewis Hamilton'ın şampiyonluk kutlaması

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Kuzey Kore senkronize yüzme takımı antreman yapıyor

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Justin Gatlin, Usain Bolt'un önünde diz çöküyor

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Benfica-Manchester United maçında Benfica kalecisi Svilar'ın topu kurtarma çabası

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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Pawel Fajdek

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Francesco Totti

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Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi finalindeki gol vuruşu

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Serena Williams'ın Nicole Gibbs'e karşı oynadığı mücadele

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Fransa'da bisiklet yarışları

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Roger Federer, Wimbledon şampiyonluğu sonrası kazandığı kupayı öpüyor

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Etiyopya'dan Birtukan Fente, 3000 metre yarışında düşüyor

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İngiltere ve Karayipler arasındaki kriket maçı

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Conor Mcgregor-Floyd Mayweather'ın müthiş mücadelesi

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Jose Mourinho, Manchester United ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferini kutluyor

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San Francisco Giants'tan Kelby Tomlinson topu ıskalıyor

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Dünya Kayak Şampiyonası'nda Hannu Manninen

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2017 Masters'ı kazanan Sergio Garcia

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Sadio Mane, Manchester City kalecisi Ederson'a tekme atıyor

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Qi Guangpu, FIS Snowboard Dünya Şampiyonası

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