Ian McCall ve Manel Kape birbirine girdi

Eski UFC dövüşçüsü Manel Kape, Rizin FF 8 etkinliğinin tanıtımında rakibi Ian McCall hakkında konuşuyordu. Manel Kape'nin rakibi Ian McCall ise yapılan konuşma sırasında gülmeye başladı. Bu duruma sinirlnen Manel Kape, Ian McCall'ın kafasına vurdu. Ian McCall da bu duruma karşısında sessiz kalmadı ve yumruğunu Manel Kape'ye salladı. İki dövüşçü birbirine girerken araya giren görevliler kavgayı güçlükle ayırdı.

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