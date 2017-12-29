SPOR

Kenan Sofuoğlu'nun yeni arabası

29 Aralık 2017 | 11:55

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yeni arabasına kavuştu. SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu lüks bir araba aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun yeni arabası

Sofuoğlu geçtiğimiz ay sipariş ettiği, Lamborghini Aventador S marka aracını teslim aldı. Milli sporcu, otomobilini dün TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.

Sofuoğlu'nun yeni aracının değeri ise yaklaşık 4 milyon TL. Kenan Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.

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