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Nadal, Brisbane Turnuvası'ndan çekildi

28 Aralık 2017 | 12:01

Sezonu 2 grand slam şampiyonluğuyla kapatan İspanyol Nadal, sakatlığı nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvası'na katılmayacak.

Nadal, Brisbane Turnuvası'ndan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. Tek erkeklerde dünya klasmanının zirvesinde yer alan 31 yaşındaki Nadal, dizinde devam eden sakatlığı nedeniyle Abu Dabi'deki Mubadala Turnuvası'nın ardından sert zemin turnuvası Brisbane'den de çekilme kararı aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon için henüz tam olarak hazır hale gelmediğini belirten İspanyol tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için çalışmalarının oldukça iyi gittiğini belirtti.

Bu yıl oynanan grand slam turnuvalarında Nadal, Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken, 36 yaşındaki İsviçreli Roger Federer de Avustralya Açık ve Wimbledon'da kupa sevinci yaşamıştı. Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

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